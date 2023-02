La Ferrari a Sanremo: Leclerc canta l'inno, Amadeus lo saluta

SANREMO - Ha deciso di non perdersi la finalissima del Festival di Sanremo, Charles Leclerc presente in prima fila all'Ariston. Il pilota della Ferrari ha inaugurato la serata cantando l'inno di Mameli insieme a tutto il pubblico presente, poi è stato ringraziato da Amadeus che è corso ad abbracciarlo per fargli ricevere l'appaluso dell'intero teatro. Prima di arrivare all'Ariston, il monegasco, che sta scaldando i motori per l'inizio della nuova stagione, ha postato su Instagram dove annunciava: "Mi sto scaldando la voce!", nel 2023 l'obiettivo è cantare l'inno il maggior numero di volte sul podio della Formula 1.