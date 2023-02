L'allarme dei carrozzieri: gli accessori da neve costano di più!

Per gli automobilisti italiani non c'è pace. Prima la mancanza di materie prime, poi la crisi dei chip, la pandemia e la guerra in Ucraina, fino ai rincari dei carburanti. Adesso, anche i prezzi degli accessori da neve per la propria auto sono aumentati a dismisura, come sostiene Federcarrozzieri.

Rincaro del +9,8%: tutti i prezzi

L'associazione nazionale che rappresenta le autocarrozzerie italiane ha lasciato parlare i numeri. Per l'acquisto e il montaggio di un set di gomme invernali, attualmente un automobilista deve spendere tra i 250 e i 700 euro, a seconda della tipologia e della qualità degli pneumatici scelti. Parlando di catene, la spesa varia tra i 30 e i 70 euro, ma nel caso delle catene "a ragno" può raggiungere i 200 euro. Chi dovesse scegliere le calze da neve, dovrà invece affrontare una spesa che va dai 35 euro a coppia per la versione base fino ai 160 euro di quelle premium. I rincari coinvolgono anche il liquido anti-gelo, che ha un costo medio che oscilla tra i 9 e i 20 euro, mentre il prezzo del detergente anti-ghiaccio per parabrezza è compreso tra i 7 e i 15 euro; servono invece 14 euro per acquistare un telo per proteggere il parabrezza dalla neve. In media, puntualizza Federcarrozzieri, stiamo assistendo a un rincaro medio del +9,8% rispetto allo scorso anno.

