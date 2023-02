A San Valentino regalate un giro in Lamborghini: costa come un mazzo di rose!

Nel giorno di San Valentino , cioccolatini e fiori vanno a ruba. E, a tal proposito, in Gran Bretagna hanno pensato: quanto costa una dozzina di rose? 70 sterline, ovvero 80 euro circa . Lo stesso prezzo che il promoter britannico TrackDays.co.uk ha fissato per l'acquisto di un pacchetto per girare in un circuito al volante di una Lamborghini . Una promozione pensata però appositamente per il 14 febbraio, il giorno dedicato agli innamorati.

Un modo per "rompere gli schemi"

Lanciata al motto "show your love with a Lambo", l'iniziativa prevede un'esperienza su un tracciato inglese guidando una Lamborghini. "Ogni anno le coppie cercano di trovare un modo per rompere gli schemi - ha affermato Dan Jones, manager di TrackDays.co.uk -. L'amore può essere espresso in una miriade di altri modi oltre a pochi fiori e una scatola di cioccolatini. Quale modo migliore, quindi, per divertirsi se non con un giro emozionante con una delle auto più famose d'Italia?".

