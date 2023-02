Carburanti, tutti i prezzi: gasolio meno caro della benzina

Grazie un intervento, avvenuto lo scorso sabato, da parte di Tamoil sul prezzo raccomandato del prodotto (-1 centesimo), il Diesel è tornato a costare meno della benzina : una situazione che non avveniva da agosto 2022 . Gli ultimi numeri sui prezzi dei carburanti rilevati da Quotidiano Energia hanno evidenziato questo dato, e non solo.

Benzina, Diesel, GPL, metano: i prezzi

Nello specifico, in base ai dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Ministero dei Trasporti, il prezzo medio della benzina in modalità self è 1,864 euro al litro (1,867 il dato precedente). Il prezzo medio praticato del Diesel self è invece 1,857 euro/L. Per quanto riguarda la modalità servito, per la benzina il prezzo medio è di 2,006 euro/L (2,009 il valore dello scorso venerdì). La media del gasolio servito è invece di 2,000 euro/L (prima era 2,012). I prezzi del GPL oscillano tra 0,797 e 0,829 euro al litro, mentre il metano si attesta tra 1,885 e 2,142 euro/L.

