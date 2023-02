Condannato al carcere per eccesso di velocità: era il designer della Ferrari Enzo!

In Giappone può capitare di venire condannati a 4 mesi di prigione con la condizionale se si va troppo veloce in un passo di montagna. Proprio come è accaduto al conducente di una Ferrari che andava a 128 km/h su un strada dove il limite era di 40 km/h . La beffa è che quella Ferrari, il conducente, aveva contribuito a disegnarla. Perché si tratta di Kiyoyuki "Ken" Okuyama , designer oggi 63enne, dal 2004 al 2006 direttore design della Pininfarina e tra coloro ad aver progettato lo stile della Ferrari Enzo .

Okuyama ha subito ammesso la colpa

Okuyama, che con Pininfarina ha contribuito a creare anche altre Ferrari, stava percorrendo un versante di montagna nella prefettura di Yamagata, una zona con una vista panoramica mozzafiato. Al volante della Enzo, ha evidentemente spinto un po' troppo l'acceleratore, superando di oltre 80 km orari il limite di velocità. Okuyama ha ammesso l'infrazione spiegando alle forze dell'ordine che "voleva esporre il motore alla fresca aria di montagna per farlo raffreddare". Per questo motivo, il giudice ha deciso di applicare la sospensione condizionale della pena per via dell'ammissione di responsabilità. L'accusa aveva addirittura chiesto 4 mesi di carcere per Okuyama. Chissà cos'avrà provato alla possibilità di finire dietro le sbarre per "colpa" della sua creatura.

Ferrari Roma completamente distrutta: è finita giù da un ascensore