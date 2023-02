Ferrari SF-23, la scheda tecnica: tutti i dati della nuova F1

Ferrari SF-23, tutte le foto della nuova Rossa di Leclerc e Sainz

Vettura

Telaio in materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abitacolo

Carrozzeria e sedile in fibra di carbonio

Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro

Differenziale posteriore a controllo idraulico

Freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori

Sospensioni anteriori a puntone (schema push-rod), sospensioni posteriori a tirante (pull-rod)

Peso complessivo con acqua, olio e pilota 798 kg

Ruote anteriori e posteriori: 18”

Power unit

Nome 066/10

Cilindrata 1600 cc

Giri max 15.000

Sovralimentazione Turbo singolo

Portata benzina 100 kg/hr max

Quantità benzina gara 110 kg

Configurazione V6 90°

Nr cilidri 6

Alesaggio 80 mm

Corsa 53 mm

Valvole 4 per cilindro

Iniezione Diretta, max 500 bar

Sistema ERS

Configurazione Sistema ibrido di recupero dell’energia attraverso motogeneratori elettrici

Pacco batteria Batterie in ioni di litio dal peso minimo di 20 kg

Energia batteria 4 MJ P

otenza MGU-K 120 kW

Giri max MGU-K 50.000

Giri max MGU-H 125.000