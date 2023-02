Maserati show, arriva la nuova GranTurismo

Tradizione

La GranTurismo e? una coupe? di razza che certamente si inserisce di diritto nel lungo elenco delle sue progenitrici, a partire dalla A6 1500 del dopoguerra fino ad arrivare a vetture mitiche dai nomi affascinanti come Sebring, Ghibli, Mistral e Bora. La vettura e? una coupe? di grandi dimensioni, lunga quasi 5 metri, con due sole portiere e un cofano lungo che assicura dinamicita? alla vettura gia? a prima vista. Se per le linee sinuose i designer hanno attinto dal passato di Maserati, tecnologicamente la vettura e? decisamente moderna anche perche? e? la prima vettura del brand che nasce multipropulsore, ovvero e? disponibile sia con un motore termico che con un propulsore elettrico. Innovativa per Maserati anche la scelta della trazione integrale.

Continuità

Per quanto riguarda il motore endotermico, a Modena hanno puntato sul nuovo e modernissimo V6 Nettuno biturbo da 3 litri, il propulsore che e? stato sviluppato per la MC20 e che sara? il punto di forza di tutti i modelli del Tridente visto che e? gia? stato montato sul Suv Grecale. Il Nettuno per la GranTurismo sviluppa 490 cv nella versione Modena e 550 cv per la Trofeo.

Il Test

Durante la nostra prova la sensazione dell’erogazione della potenza del propulsore non e? brutale, ma di grande fluidita?. I 18 quintali di peso della vettura limitano un po’ nella performance generale anche se le prestazioni, lo 0/100 km/h si raggiunge in 3”5 dai dati forniti dal Costruttore, non sono certamente trascurabili. Guidandola ci si accorge subito dell’eccellente distribuzione dei pesi sui due assi, 52/48 %, risultato ottenuto grazie al differenziale del 4x4 posizionato di fianco al V6 posto anteriormente. La vettura e? quindi agile e stabile nelle curve. La versione Trofeo, con 60 cv in piu? della Modena, dispone anche della mappatura Corsa che la rende piu? aggressiva se si vuole una guida piu? sportiva.

Innovazione

Per quanto riguarda la versione Folgore sono invece tre i motori elettrici che la spingono, uno anteriore e due sull’asse posteriore, con una potenza teorica di 300 kW (408 cavalli) ciascuno, che sapientemente gestiti dall’elettronica generano complessivamente una potenza combinata di 760 cavalli che compensano ampiamente l’aumento di peso a 23 quintali della vettura. Innovativo lo schema delle batterie da 92,5 kWh di capacita? che assicurano una percorrenza di circa 450 chilometri: sono concentrati in un grande cubo all’avantreno (lo spazio del motore termico) e in un cubo secondario al posteriore (l’ingombro del serbatoio) e il resto lungo il tunnel centrale, in una inusuale forma ad H. Alla guida, la versione elettrica non si discosta molto da quella endotermica soprattutto grazie alla gestione dell’elettronica che tiene a bada bene la grande potenza. A bordo della GranTurismo si sta comodi, anche sui sedili posteriori nonostante il tetto spiovente.

Comfort

Il design e? moderno ma con un gusto molto italiano e anche in questo caso nel rispetto della tradizione delle auto del Tridente. La postazione di guida e? bassa, quasi da sportiva, ma molto comoda e permette di avere tutto sotto controllo grazie al display del cruscotto da 10 pollici e a quello centrale sdoppiato per il sistema di infotainment con Android Auto, superiore, e quello inferiore per la climatizzazione della vettura. I prezzi sono ovviamente da vettura di lusso e partono da 181.900 euro per la versione Modena dell’endotermica e dai 230.000 euro per la Folgore.