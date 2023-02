Caro carburanti: leggere modifiche, la verde al self a 1,863 euro al litro

Con molta probabilità fra qualche anno i prezzi dei carburanti non saranno più un grosso problema. La transizione elettrica condurrà gli automobilisti verso le colonnine e non più dal benzinaio, ma per il momento la strada è ancora lunga e tortuosa e i prezzi medi nazionali praticati sono ancora oggetto di preoccupazioni e speranze. L'aggiornamento è arrivato e come sempre i dati sono elaborati da Quotidiano Energia sulla base dell'Osservaprezzi del Mimit: intanto diciamo subito che la benzina in modalità self service è a 1,863 euro al litro (1,862 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,858 e 1,871 euro al litro (no logo 1,862). La verde al servito resta invece a 2,005 euro al litro con gli impianti colorati con prezzi tra 1,951 e 2,073 euro al litro (no logo 1,915).