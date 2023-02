Prezzi carburanti: scende il diesel, la benzina resta a 1,866

Tutti i prezzi nel dettaglio

A dare i dettagli sui prezzi è come sempre Quotidiano Energia che elabora i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit. Gli ultimi sono quelli di ieri, 19 febbraio, alle 8. Secondo questi rilevamenti, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self si è fermato a 1,866 euro al litro, con i diversi marchi compresi tra 1,861 e 1,875 euro al litro (no logo 1,864). Il prezzo medio praticato del diesel self scende a 1,844 euro al litro (contro 1,848), con prezzi medi compresi tra 1,833 e 1,852 euro al litro (no logo 1,838). Per quanto riguarda il servito, invece, la benzina ha un prezzo medio praticato che rimane a 2,007 euro al litro con gli impianti colorati con prezzi tra 1,950 e 2,077 euro al litro (no logo 1,916); la media del diesel servito scende a 1,988 euro al litro (contro 1,993), con i punti vendita delle compagnie tra 1,922 e 2,055 euro al litro (no logo 1,891). Infine segnaliamo i prezzi praticati del Gpl, che sono tra 0,798 e 0,830 euro al litro (no logo 0,807), e del metano, con prezzi medi tra 1,834 e 2,093 (no logo 1,970).

