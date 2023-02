Ferrari ricorda Enzo: il tributo per i 125 anni del Drake è da brividi VIDEO

Il ragazzo che è riuscito a trasformare in realtà i sogni di tantissimi bambini, l'uomo che ha fondato una leggenda ovvero quella che oggi è l'azienda più famosa al Mondo, il visionario che ha costruito le automobili più veloci e potenti al mondo contrassegnate dal mitico Cavallino Rampante . Sono passati ben 125 anni da quel 18 febbraio del 1898 quando a Modena nacque Enzo Ferrari. Il suo nome e la sua incredibile vita sono scritti indelebili nella storia contemporanea, non solo dell’automobilismo.

125 anni fa nasceva Enzo Ferrari: ecco il Drake dalla A alla Z

Fonte continua d'ispirazione

Da pilota a imprenditore illuminato, che è riuscito a superare tantissime sfide grazie alla sua determinazione, costanza e all’amore e la passione le auto. Tutto questo è racchiuso nel video celebrativo che la scuderia di Maranello ha pubblicato sui propri social lo scorso sabato. Non a caso la durata è di 125 secondi, proprio come le 125 candeline che avrebbe spento Enzo.

"Per celebrare il 125° anniversario della nascita di Enzo Ferrari siamo tornati indietro fino al momento in cui il suo sogno è iniziato, ricordando tutti i suoi più grandi successi in un video esclusivo. La sua visione e la sua devozione ci ispirano ancora oggi", si legge nella didascalia del tributo.