Grandi traguardi per Stellantis: e li celebra con un super premio ai dipendenti

Stellantis ha raggiunto grandi traguardi nel corso del 2022 e per festeggiare ha pensato ad un premio per tutti coloro che lavorano nel Gruppo. Ma di cosa si tratta? L'azienda devolverà ben 2 miliardi di euro ai dipendenti di tutto il globo. Una bella cifra, volta a ringraziarli per l'impegno e per aver perseguito gli obiettivi. Questi sono: un utile netto pari a 16,8 miliardi e ricavi che arrivano a quasi 180 miliardi , nonostante i colpi che l'industria automobilistica si è trovata ad incassare. L'amministratore delegato Carlos Tavares ha dichiarato: “Si tratta di 200 milioni in più rispetto allo scorso anno ed è un giusto riconoscimento per il contributo di tutti i dipendenti alla crescita di Stellantis in un contesto economico molto impegnativo. Quando l'azienda va bene, tutti i dipendenti vanno bene: è questo il fondamento della nostra cultura del pagamento per performance”.

I traguardi di Stellantis

Come detto, per Stellantis l'anno appena passato è stato molto positivo. Il direttore finanziario del Gruppo ha sottolineato: "Abbiamo ottenuto risultati importanti, malgrado le attuali sfide del mercato, come il nodo dei semiconduttori, le forniture energetiche e l'inflazione”. Le cifre del 2022 di Stellantis parlano chiaro: un utile netto pari a 16,8 miliardi, in aumento del 26% rispetto all'anno 2021, e un utile operativo rettificato di 23,3 miliardi, in crescita del 29%. I ricavi netti sono di 179,6 miliardi di euro, in crescita del 18%. Ma non è finita qui perché agli azionisti verrà distribuito un dividendo ordinario di 4,2 miliardi di euro corrispondente a 1,34 euro per azione. Il flusso di cassa industriale netto è di 10,8 miliardi (+78%), lineare con l'obiettivo 2030 di superare 20 miliardi.

Per gli italiani che lavorano nel Gruppo, legati al Contratto Collettivo Specifico di Lavoro, il premio a loro destinato arriverà nei mesi fra febbraio e aprile. L'ammontare medio totale è di 1.879 euro. Tale cifra è collegata agli obiettivi di efficienza degli stabilimenti previsti nel 2022 dal Contratto collettivo di lavoro 2019-2022, che ne ha visto la scadenza il 31 dicembre, e al riconoscimento straordinario annunciato dall’ad Tavares. In soldoni, coloro che sono sottoposti al Contratto Collettivo Specifico di Lavoro avranno un premio pari al 6% della retribuzione, ossia di 1.429 euro lordi, a cui si aggiungerà un riconoscimento straordinario di 450 euro lordi, pari a circa il 2% della retribuzione media di riferimento.

Il successo dell'elettrico

Stellantis risulta essere molto soddisfatto sui numeri positivi delle auto elettriche vendute. L'ad Tavares ha dichiarato: “Oltre ai nostri risultati finanziari record e all'implementazione mirata del piano Dare Forward 2030, abbiamo dimostrato anche l'efficacia della nostra strategia di elettrificazione in Europa. Ora abbiamo la tecnologia, i prodotti, le materie prime e l'intero ecosistema di batterie per condurre lo stesso percorso di trasformazione in Nord America, a partire dai nostri primi veicoli completamente elettrici Ram dal 2023 e Jeep dal 2024”. Il Gruppo ha mostrato come nel 2022, l'elettrico è cresciuto del 41%.

Infine, il consiglio di amministrazione di Stellantis ha approvato un programma di acquisto di azioni proprie per un valore massimo di 1,5 miliardi di euro. Spiega Stellantis in una nota: "L'opportunità di avviare il programma di riacquisto deriva dalla significativa generazione di flussi di cassa e dalla solidità del bilancio della società. Questi fattori consentono alla società di garantire un'adeguata liquidità per gestire un'ampia varietà di contesti economici e di mercato, facilitando al contempo un interessante ritorno di capitale per gli azionisti".

