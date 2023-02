Vigile compra droga con la volante: la pagava coi soldi delle multe

Quando si pensa ad un criminale, l'ultima immagine che spunta in mente è quella di un agente di Polizia. Le Forze dell'Ordine sono infatti le figure più lontane che si possano immaginare nel commetere reati, eppure questo vigile urbano acquistava droga in moto davvero assurdo.

Maurizio Costanzo sventò due attentati: il destino lo salvò su quelle Mercedes

Il vigile criminale

Nel comune bresciano di Urago d’Oglio un vigile urbano della Polizia Locale è stato colto in flagrante mentre acquistava droga da uno spacciatore ai domiciliari. Il fatto sarebbe già grave di per sé, ma ad aggravare la situazione dell'uomo è stato il modo in cui comprava la merce: secondo la Procura di Brescia infatti, tra il 4 e il 12 settembre avrebbe raggiunto l'abitazione del pusher in provincia di Bergamo utilizzando la volante di servizio e pagandola con denaro in contanti ottenuto attraverso le sanzioni amministrative comminate agli automobilisti.

Ma non è l'ultimo degli illeciti: il vigile avrebbe ottenuto il permesso per un certificato di idoneità alloggiativa in un appartamento del Comune di Urago d’Oglio nonostante mancasse dei requisiti, utilizzando la richiesta in precedenza avanzata dal reale affittuario. L'agente, un 59 enne di Romano di Lombardia, è stato accusato di peculato, appropriazione indebita e falso ideologico, patteggiando una condanna di 9 mesi e 10 giorni. L'uomo è stato inoltre interdetto dai pubblici uffici per un anno.

Rimangono chiusi in casa per colpa di una rotatoria: l'assurda storia