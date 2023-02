Motore si spegne e l'auto va infiamma: momenti di panico per una famiglia

Momenti di paura e panico per una famiglia di Bolzano. Viaggiavano a bordo della loro Citroen C4, lungo la Sr 47, quando il motore dell'auto si è spento e delle fiamme hanno iniziato a fuoriuscire dal cofano. Il nucleo familiare è composto da padre, madre e un bambino piccolo. L'episodio è successo ieri, 27 febbraio 2023, all'imbocco della strada ad Albignasego. Accortisi delle fiamme, i genitori hanno subito recuperato il figlio e sono usciti fuori dalla vettura, riuscendo anche a non inalare troppo fumo. Per fortuna ne sono usciti illesi.