In Europa si potrà guidare a 17 anni: ecco come funziona la nuova Patente Digitale

In Europa è in arrivo la cosiddetta Patente Digitale , grazie al quale sarà possibile guidare un'auto dai 17 anni di età. Una soluzione, questa, varata in un'ottica di maggior sicurezza stradale.

Cos'è la Patente Digitale

Questa patente sarà valida in tutta l'Unione Europea e prevede che dai 17 anni di età si possa far pratica di guida su auto e camion, ma accompagnati da un adulto: se passeranno l'esame, i giovani automobilisti potranno guidare da soli già dal compimento dei 18 anni.

Sicurezza al primo posto

Sia la formazione dei ragazzi che i test per la patente saranno maggiormente incentrati sulla sicurezza di pedoni, ciclisti, scooter e bici elettriche. Inoltre, saranno condivisi dei dati per rendere più efficace la sospensione delle patenti in tutta l'UE, che ha anche previsto una stretta su infrazioni specifiche come il sorpasso pericoloso, il superamento delle linee continue e la guida contromano.

