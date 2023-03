F1 GP Bahrain: gomma bianca, gialla o rossa? Pneumatici, cosa cambia

Le gomme e come riconoscerle

Pirelli, il fornitore unico di pneumatici, mette a disposizione dei team sei tipi di gomme da asciutto, uno in più rispetto al 2022. Si differenziano per tipo di mescola, dalla più dura alla più morbida, e sono riconoscibili da nome e colore che viene usato per identificarle. Si inizia dalla C0, dove la “C” sta per “compound” (mescola, appunto in italiano), la più dura, fino alla C5, la più morbida. Tra queste sei, Pirelli per ogni GP ne sceglie un tris e per renderle riconoscibili identifica la più dura con il colore bianco, quella intermedia con il giallo la più morbida con il rosso. Inoltre, quando piove, i team hanno a disposizione due ulteriori set, uno per le condizioni di pioggia leggera (colore verde), uno per pista molto bagnata (colore blu).