Ferrari, disastro Bahrain: ritiro Leclerc, Sainz quarto. Trionfo Red Bull

SAKHIR - Comincia male il 2023 della Ferrari in Formula 1 . Nel Gran Premio del Bahrain , primo appuntamento stagionale, Charles Leclerc è costretto al ritiro , mentre Carlos Sainz termina fuori dal podio . A trionfare sul circuito di Sakhir è Max Verstappen, dominatore davanti all'altra Red Bull di Sergio Perez . Sul terzo gradino del podio c'è Fernando Alonso , che nell'ultima parte di gara raggiunge e si mette dietro Sainz, quarto nonostante il ritiro del compagno di squadra e la posizione guadagnata su di lui. Quinto posto per la Mercedes di Lewis Hamilton , davanti all'Aston Martin di Lance Stroll e al compagno di squadra George Russell . Per la Ferrari, adesso, l'obbligo di voltare pagina immediatamente, visto che tra appena due settimane il Circus sarà nuovamente in pista in medioriente, per il GP dell'Arabia Saudita.

La cronaca della gara

Leclerc sfrutta una partenza lenta di Perez per infilarsi in seconda posizione e accodarsi a Verstappen. L'olandese non ha troppi problemi a prendere il largo, ma Charles difende bene il secondo posto, guadagnando qualcosa su Perez prima di fermarsi dopo 14 giri, così come Sainz, per montare le gomme hard. Puntano invece ancora sulle soft le Red Bull, e dopo la prima tornata di pit stop Verstappen comanda con un vantaggio importante su Leclerc. Davanti, però, non c'è partita, e dopo la prima sosta Perez riesce ad agganciare il monegasco riportandosi in seconda piazza. La Red Bull fa la gara, le Ferrari inseguono e preservano le due posizioni dietro alle RB19. La svolta arriva però al giro numero 41, quando alcuni problemi alla monoposto costringono Leclerc al ritiro. Proprio il pilota del Principato, poche ore prima, aveva sostituito sulla sua monoposto la batteria e la centralina in maniera precauzionale. Sainz avanza in terza posizione, ma resiste ben poco ad Alonso, il quale lo sorpassa e si prende il podio. Lo spagnolo della Ferrari, poi, resiste a Lewis Hamilton e difende quantomeno la quarta piazza, un risultato comunque al di sotto delle aspettative, ma in secondo piano rispetto all'incubo del compagno di box.