Ferrari, Marko punge: "Motore top, ma a cosa serve?"

ROMA - Helmut Marko, l'esplosivo ex pilota austriaco e attuale consulente della Red Bull, ha analizzato il primo GP della nuova stagione di F1, non risparmiando una pesante frecciata alla Ferrari. Intervenuto ai microfoni di Servus Tv, infatti, Marko ha detto: "Difficile sapere dopo una gara chi saranno i nostri avversari, quest'anno, ce ne sono tanti. La Ferrari ha il motore più potente di tutti, ma a cosa serve se non è affidabile?". Chiaro il riferimento al problema che ha lasciato a piedi la SF-23 di Charles Leclerc, spianando la strada alla doppietta del team di Milton Keynes. Un risultato che, secondo Marko, non è così facile da raggiungere in futuro: "In Bahrain ha fatto la differenza la nostra gestione gomme, ma c'è da dire che l'asfalto di Sakhir è particolare, per cui non è detto che riusciremo a ripeterci in questo modo lungo l'arco della stagione".