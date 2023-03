Caro carburanti, continua l'aumento dei prezzi in Italia

L'aumento dei costi dei carburanti presso le stazioni di rifornimento in tutta Italia continua a essere una realtà sempre più evidente. Secondo le statistiche fornite dall'Osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico e analizzate dalla pubblicazione giornalistica Staffetta Quotidiana, il prezzo medio della benzina self service alle ore 8:00 di ieri, 8 marzo 2023, ha raggiunto la cifra di 1,858 euro al litro (1,861 euro al litro per i distributori privati e 1,854 euro al litro per le compagnie). Invece, per quanto riguarda il Diesel, l'aumento dei prezzi ha portato ad una media di 1,817 euro al litro (1,820 euro al litro per le compagnie e 1,809 euro al litro per le pompe bianche).