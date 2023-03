L'ex Ferrari Raikkonen torna in pista: ecco dove correrà

ROMA - Kimi Raikkonen torna in pista. Dopo aver lasciato nel 2021 la Formula 1, il pilota finlandese scenderà in pista per una tappa del circuito Nascar ad Austin, in Texas. Già nel 2022 l'ex Ferrari aveva corso nella competizione americana, facendo il suo esordio sul circuito di Watkins Glen per la Cup Series. Sintomo questo che, nonostante i 43 anni e il ritiro dalla F1, la voglia di Raikkonen di mettersi al volante per gareggiare non si è ancora spenta.