Una Nascar da F1: dopo Raikkonen anche Button!

ROMA - È una Nascar sempre più dal profumo di F1: dopo l'annuncio della partecipazione di Kimi Raikkonen, infatti, il campionato si arricchisce anche della presenza di Jenson Button. Il pilota britannico, campione del mondo del 2009 con la BrawnGP, sarà infatti presente in ben tre appuntamenti, tra cui quello di Cup Series a Austin, in cui potrà sfidare in prima persona il finlandese che per tanti anni ha vestito i colori della Ferrari. Button guiderà la Ford Mustang del team Rick Ware Racing: prenderà il via con la vettura numero 15, sponsorizzato da Mobil 1. Oltre a gareggiare al COTA (i 26 marzo), sarà presente anche nell'attesissimo nuovo appuntamento di Chicago (2 luglio) e a quello di Indianapolis (13 agosto). Per Button si tratta di un'occasione per espandere la propria presenza nel programma Nascar, visto che sarà presente anche alle 24 Ore di Le Mans con una Nascar Chevy Camaro 2023 alla 24 Ore di Le Mans.