Il Dall'Ara si fa in con 20mila mattoncini con Lamborghini e Lego

Motori e calcio non sono mai stati così uniti. Dopo aver visto Dybala costruire la sua Lamborghini Sian FKP in versione Lego, ora è arrivato il momento di un'altro modellino che vede coinvolta la Casa di Sant'Agata Bolognese insieme al... Bologna. Sì, perché Lamborghini e Bologna, già in partnership, hanno voluto sancire nuovamente il loro legame e omaggiarlo con una riproduzione in Lego della Torre di Maratona , che rappresenta la competizione e la resistenza degli atleti.

Il simbolo dello stadio Renato Dall’Ara, casa dei Rossoblu emiliani, è stata riprodotta con 20 mila mattoncini. Il progetto è stato reso pubblico tramite le pagine del sito ufficiale di Lamborghini. Entrambe le aziende poi sono accomunate dalla loro aspirazione alla perfezione del design attraverso una costante ricerca e sviluppo.

Un forte legame

Il messaggio di Lamborghini attraverso i canali social: “Le nostre radici hanno segnato profondamente la nostra storia. Per questo non perdiamo mai l’occasione di celebrare i luoghi da cui veniamo, e senza i quali non saremmo Automobili Lamborghini. Quello con il Bologna Fc 1909 è un legame storico per noi, un pezzo importantissimo del nostro cammino. E per l’occasione abbiamo voluto festeggiare la nostra partnership con questa fantastica versione della Torre di Maratona, nata grazie alla nostra collaborazione con Lego“.

