F1 Mercedes, Hamilton e il ritiro: il britannico svela il futuro

ROMA - Dopo il via al campionato in Bahrain, la F1 è già alla prima "pausa", visto che il GP di Arabia Saudita si disputerà nel weekend tra il 17 e il 19 marzo. Un lasso di tempo che in alcuni casi diventa spunto per discutere e ipotizzare scenari, come accade in Ferrari, dove si teme un vero terremoto dopo l'addio di Sanchez, e in altri diventa l'occasione per parlare della propria carriera, e non solo. In questo secondo contesto si inserisce l'intervista che Sky Sports F1 ha condotto con Lewis Hamilton, coinvolto in un divertente test della verità, in cui sono emersi passaggi importanti per capire le intenzioni del britannico, il cui futuro, essendo in scadenza con la Mercedes, è tutto da scrivere. Ma c'è una certezza: "La F1 non mi ha ancora stancato. Continuerò a correre fino a quando vincerò il mio ottavo titolo", ha infatti affermato il nativo di Stevenage.