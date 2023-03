F1 Ferrari, Sainz preoccupato dal degrado: "Uguale al 2022"

ROMA - Il secondo appuntamento stagionale di F1 , il GP di Arabia Saudita , si avvicina, e sale l' attesa per vedere se la Ferrari riuscirà a riscattarsi dopo il brutto risultato del Bahrain . Tra i difetti emersi a Sakhir, uno dei peggiori è certamente il degrado, come ha sottolineato anche Carlos Sainz , nelle parole riportate da Motorsport.com: " È negativo tanto quanto lo era l’anno scorso. Il problema è che Red Bull e Aston Martin, per qualche motivo, hanno trovato delle soluzioni che li portano a degradare la metà di noi. Ad ogni modo, l’asfalto liscio di Gedda ti permette di essere più aggressivo".

"Bahrain è un caso a sé"

Il pilota spagnolo, però, ha posto l'accento su un aspetto, ovvero sul fatto che l'asfalto del Bahrain si particolarmente duro con le gomme; una caratteristica che molte altre piste non hanno, e quindi, verosimilmente, la Ferrari dovrebbe trovarsi meglio: "L’asfalto di Gedda è molto diverso, perché non c’è molta usura al posteriore - ha sottolineato il madrileno -. Il Bahrain è l’unico parametro di riferimento che abbiamo, ma è anche la gara più estrema dell’anno in termini di degrado, quindi non è un esempio rappresentativo. Sono fiducioso che negli altri circuiti possiamo andare meglio".