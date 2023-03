Parcheggia l'auto sulle rotaie del tram: traffico da panico a Milano

In Italia, i parcheggi sono un argomento che suscita molte discussioni. Il nostro Paese è tristemente noto, sia tra i residenti che tra i turisti, per le strade congestionate e le zone di sosta scarse o addirittura inesistenti. Alcune persone sono costrette a compiere azioni folli per trovare un posto adatto dove parcheggiare la propria auto, come ad esempio quella persona a Firenze che ha attraversato il Ponte Vecchio al volante di un'auto a noleggio in cerca di un parcheggio. Inoltre, ci sono anche casi come quello di Milano, dove le persone lasciano la propria auto sui binari del tram, bloccando così la circolazione dei mezzi pubblici.