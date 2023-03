F1, il GP d'Austria rinnova: in calendario fino al 2027

L'appuntamento di Spielberg, gara di casa per la Red Bull, sarà in calendario ancora per 4 stagioni allungando così l'accordo fino al 2027

ROMA - La Formula 1 correrà il GP d'Austria ancora sul tracciato di Spielberg. L'accordo tra il promotore e la massima autorità del motorsport, infatti, è stato raggiunto sulla base di un prolungamento fino al 2027, anno in cui scadrà la firma su questa partnership. "Il Gran Premio d'Austria riunisce il mix perfetto di una pista impegnativa, corse ad alta velocità e un bellissimo luogo per i nostri fan, quindi sono lieto che torneremo al Red Bull Ring almeno fino al 2027 in base a questo nuovo accordo", sono state le parole di Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1 sul sito ufficiale. Il GP d'Austria rinnova l'accordo con la Formula 1 Il Gran Premio d'Austria è tornato nel Campionato Mondiale ??di Formula 1 nel 2014, e da allora il Red Bull Ring ha accolto milioni di fan, con l'incredibiel cifra di 303.000 spettatori presenti all'evento, ovviamente tutto esaurito, dello scorso anno. "Siamo orgogliosi della partnership speciale che abbiamo con la Formula 1 e siamo assolutamente lieti di dare il benvenuto alla classe superiore del motorsport al Red Bull Ring per un'ulteriore quattro anni", ha aggiunto Erich Wolf, direttore generale di Projekt Spielberg GmbH & Co KG. L'ultima gara prevista dall'attuale accordo, che si svolgerà dal 30 giugno al 2 luglio 2023, celebrerà il decimo anniversario del ritorno del Gran Premio d'Austria nel calendario della Formula 1 e prevederà una gara Sprint per il secondo anno consecutivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere La Formula 1 fa tappa a Gedda Le pagelle del Bahrain Tutte le news di Motori

