Red Bull, problemi per Verstappen: in ritardo a Gedda, cosa sta succedendo

ROMA - Il weekend che porta al Gran Premio di Arabia Saudita di F1 si apre subito con un colpo di scena: Max Verstappen, infatti, non sarà presente nel paddock il giovedì. A darne l'annuncio è stato lo stesso pilota della Red Bull, che sui propri social ha scritto: "Mi sento di nuovo bene, dopo un paio di giorni in cui ho patito il mal di stomaco. A causa di ciò, purtroppo ho dovuto posticipare di un giorno il mio volo verso l'Arabia Saudita, quindi non sarò al tracciato fino a venerdì". Niente di preoccupante, quindi, per l'olandese, che domenica proverà a bissare il successo in Bahrain, soprattutto considerando la penalità che Charles Leclerc dovrà scontare per il cambio della centralina sulla sua Ferrari.