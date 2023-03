È una Ferrari più veloce ma si trascina dietro vecchi problemi: l'analisi tecnica

L ’esito del primo Gran Premio della stagione è stato a dir poco problematico per la Ferrari, che in un solo weekend ha spazzato via l’ottimismo della presentazione, quando i vertici del Cavallino avevano solennemente proclamato che «l’obiettivo per il 2023 è il titolo mondiale». Non solo, a loro detta la SF-23 «non avrà precedenti in termini di velocità. Sarà una vettura tanto rapida, quanto affidabile». Da quanto si è visto in Bahrain la velocità di punta c’è, ma sull’affidabilità c’è ancora molto da fare, per non parlare del problematico utilizzo delle nuove gomme Pirelli. Durante i test pre-campionato e nei giorni di prove la SF-23 aveva dimostrato di trovarsi a proprio agio con le hard e meno con le mescole più morbide. In gara è accaduto l’esatto contrario. Secondo Vasseur «il progetto SF-23 non è sbagliato. Bisogna solo lavorarci. La pista di Sakhir ha evidenziato le nostre debolezza, ma ora sappiamo dove lavorare».