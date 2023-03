Ferrari, Sainz: "Preoccupati dall'affidabilità, presto per fare bilanci"

ROMA - La Ferrari si presenta al secondo appuntamento stagionale di F1 , il GP di Arabia Saudita , dopo due settimane molto complicate, scatenate dal problema che aveva appiedato Charles Leclerc in Bahrain, con tanto di penalità per la gara di Gedda dopo la sostituzione della centralina . A commentare il clima in casa Ferrari è Carlos Sainz , che in conferenza stampa ha ammesso: " Senza dubbio abbiamo qualche preoccupazione in termini di affidabilità , una penalità nella seconda gara non è il modo migliore di iniziare la stagione. Non siamo contenti, abbiamo identificato questo punto debole, è la prima volta che abbiamo avuto questo problema dopo tanto tempo, per cui ci ha colto di sorpresa. Abbiamo cercato di prendere le misure per sistemarlo, sono abbastanza sicuro che possiamo farlo in breve tempo".

L'attacco alla stampa italiana

Come detto, queste due settimane sono state accompagnate da una lunga serie di polemiche e di voci, alimentate in maniera eccessiva da alcuni cambi all'interno della squadra. Un fatto rispetto al quale Sainz è passato al contrattacco, affermando: "Il clima all’interno della squadra è molto migliore rispetto a quello che sembra leggendo i giornali. Se pensiamo a tutte le voci girate sembra che non si viva gran momento, ma per noi è chiarissimo dove migliorare, come fare per riuscirci e gli obiettivi a breve, medio lungo termine. Sono molto sorpreso da come alcuni in Italia abbiano provato a destabilizzare il team. Hanno parlato di crisi, ma è impossibile giudicare il lavoro della squadra dopo solo una gara. Siamo i primi ad essere arrabbiati e infastiditi, siamo quelli che più vengono danneggiati dai risultati negativi. Io sono tranquillo, vedo persone in sede concentrate e con un obiettivo chiaro in mente, e tra queste ci sono anch’io". Per questo motivo, infine, Sainz ha predicato calma nel tracciare giudizi definitivi: "Un bilancio andrà fatto più avanti, perché sarà importante anche lo sviluppo e correggere gli errori commessi. Penso che faremo un buon lavoro in termini di sviluppo, perché abbiamo obiettivi chiari su cosa migliorare. La macchina risponde esattamente come in galleria, quindi sappiamo dove intervenire".