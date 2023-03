Ferrari 499P, storica pole alle Mille Miglia Sebring: orario e tv gara

SEBRING - La Ferrari 499P stupisce tutti nel primo appuntamento del mondiale WEC, piazzandosi in pole position alle Mille Miglia di Sebring con Antonio Fuoco. Il pilota calabrese, infatti, ha chiuso in 1'45"067, firmando oltretutto il record della pista per quanto riguarda la categoria hypercar, precedendo le due Toyota GR010 Hybrid di Brendon Hartley (+0.214) e Kamui Kobayashi (+0.481). In seconda fila, l'atra Rossa di Alessandro Pier Guidi. Comincia, quindi, come meglio non poteva l'avventura della Ferrari nella top class del campionato Endurance, in cui ha fatto ritorno dopo 50 anni di assenza.