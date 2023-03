Hamilton-Mercedes, retromarcia dopo il litigio: "Scelte parole sbagliate"

ROMA - L'avvio della stagione di F1 non ha certo sorriso alla Mercedes, che ha mostrato ancora grandi difficoltà in Bahrain, portando Lewis Hamilton a dire che il team non aveva ascoltato i suoi consigli. Parole dure che hanno fatto pensare a una sorta di spaccatura all'interno del team di Brackley, alimentando anche voci su un ipotetico scambio con Charles Leclerc. Il pilota britannico, nella conferenza stampa che precede l'azione in pista al GP di Arabia Saudita, ha quindi fatto una sorta di retromarcia: "Con il senno di poi, non ho fatto esattamente una buona scelta di parole. Però sicuramente ci sono momenti in cui capita di non essere d’accordo con alcuni membri della squadra. Quello che conta è continuare a parlarsi, a spingere insieme. È questione di rimanere positivi nell’affrontare i problemi che ti si pongono davanti. È su questi aspetti che voglio confrontare le mie energie, e su cui sono rivolte le attenzioni del team".