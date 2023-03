Volete comprare un carro armato? L'incredibile asta

Alle aste, si sa, si trova di tutto. Rarità, occasioni che possono valere oro nelle mani di esperti. Ma anche oggetti assurdi, come il carroarmato protagonista di questa storia L’annuncio è stato pubblicato sul sito d’aste Bonhams e in vendita c’è un esemplare di FV4201 Chieftain.

Un po’ di storia

Si tratta del principale mezzo da battaglia britannico, in servizio da metà anni ’60 fino a metà anni ’90. Ne sono stati prodotti circa 2000 esemplari, di cui 900 impiegati nelle forze armate britanniche e gli altri venduti a paesi del medio oriente come Iran, Giordania, Iraq, Israele Kwait e Oman. Concepito per essere un mezzo più agile e potente del suo predecessore, il Centurion, ebbe un inizio di vita tribolato. Il motore aveva scarsa potenza, il sistema di puntamento non era dei migliori, ma gli aggiornamenti tecnici applicati nel corso degli anni, sistemarono i difetti iniziali del progetto.

Il Chieftain in vendita

Il mezzo messo all’asta è di un venditore privato di Bakersfield, California, Stati Uniti, ha percorso appena 1603 km ed è in condizioni estetiche e meccaniche buone. Ogni sua componente è originale e ha ancora il cannone installato sulla torretta. Nell’abitacolo c’è posto per 4. Quando era in servizio, la squadra era composta da pilota, comandante, cannoniere e addetto alla ricarica delle armi, ma a chi sta pensando di riconvertirlo a uso cittadino, ricordiamo che gli spazi sono molto angusti (il pilota ha come schienale praticamente le ginocchia del comandante) e non ci sono nemmeno gli isofix.

A spingere il Chieftain c’è un Diesel prodotta dalla British Leyland che accreditato tra i 450 e gli 850 cv, capace di percorrere più di 400 km con un pieno e lanciare questo bestione da 55 tonnellata fino a 50 km/h di velocità massima.

Quanto costa il carroarmato

Prezzo? Un vero affare. I Chieftain è in vendita per un valore di base d’asta che varia tra i 6mia e i 9mila euro. Ma anche dei difetti. Pensateci bene, prima di volerlo come auto da famiglia per non avere problemi di traffico o parcheggio, facciamo notare che ha la guida a sinistra.