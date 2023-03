Ruba auto d'epoca e le vende su internet: 45enne nei guai

Un individuo di 45 anni domiciliato a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, è stato denunciato dai carabinieri di Fabbrico per il reato di furto aggravato e continuato di auto d'epoca. L'uomo, infatti, aveva sottratto quattro veicoli per un valore totale di circa 50mila euro e li aveva successivamente venduti tramite una nota piattaforma online di annunci, ingannando gli acquirenti sulla legittima proprietà dei veicoli e sulla loro provenienza illecita.