Diretta qualifiche F1 GP Arabia Saudita 2023: dove vederle in tv

GEDDA - Tutto è pronto per il Gran Premio di Arabia Saudita, valido come secondo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1. Dopo due settimane di "pausa" dal primo appuntamento stagionale in Bahrain, riprende la caccia alle Red Bull, in un appuntamento che vedrà Charles Leclerc partire con una penalità in griglia di dieci posizioni; inoltre, la Ferrari ha deciso di cambiare motore a entrambe le SF-23. La terza sessione di prove libere del Gran Premio è in programma sabato 18 marzo alle ore 14:30, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 18:00. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà possibile vedere in differita le qualifiche dalle ore 21:25. La gara, invece, è in programma domenica 19 marzo alle ore 18:00, oppure in differita su TV8 dalle ore 21:30.