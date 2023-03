Ferrari, podio all'esordio nel WEC: doppietta Toyota a Sebring

ROMA - Il WEC ha preso il via con l'attesissimo appuntamento della 1000 Miglia di Sebring: tutti gli occhi erano puntati sul ritorno della Ferrari nel campionato endurance, dopo la pole position di Antonio Fuoco in qualifica. E la Rossa numero 50, che oltre a Fuoco comprende Miguel Molina e Nicklas Nielsen, non ha deluso nemmeno in gara, chiudendo al terzo posto dietro le Toyota, che come previsto si sono prese la scena con una splendida doppietta. Ottimi segnali per il Cavallino, che ha resistito al ritorno di Cadillac nonostante un drive through e altre due penalità di cinque secondi ciascuna scontate ai pit stop; in generale, gran parte delle debuttanti nel campionato hanno mostrato segnali incoraggianti, soprattutto in termini di affidabilità, mentre il passo gara al momento è inevitabilmente deficitaria rispetto alla corazzata nipponica. Settima la seconda vettura Ferrari, la numero 51 guidata da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, nonostante una foratura con conseguente danneggiamento del fondo in seguito a un contatto.