Gp Arabia: Ferrari, Leclerc -10 ma dietro solo a Perez. Verstappen 15°!

GEDDA - Sergio Perez conquista la pole position del Gran Premio di Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2023 di F1. Il messicano ha fatto segnare il miglior tempo in 1:28.265, precedendo di 155 millesimi Charles Leclerc: il pilota della Ferrari, come ben noto, sconterà una penlità di 10 posizioni, e partirà quindi 12esimo. Quinto tempo per Carlos Sainz, che per effetto della stessa squalifica del compagno sale quindi in quarta posizione e scatterà dalla seconda fila domani in gara. Ancora ottima prova per Fernando Alonso su Aston Martin, a quasi mezzo secondo da Perez, mentre Lewis Hamilton scatterà dalla settima posizione, pagando quasi un secondo dal messicano. La sessione ha visto un incredibile colpo di scena nel Q2, quando Max Verstappen ha improvvisamente rallentato per un problema all'albero di trasmissione, dovendo mettere termine alla propria sessione di qualifica.