Ferrari, Leclerc: "Ho dato tutto, Red Bull di un altro pianeta"

GEDDA - Charles Leclerc è combattuto nel commentare le qualifiche del GP di Arabia Saudita di F1, in cui ha raccolto in assoluto il secondo tempo dietro alla pole position di Sergio Perez, ma, in virtù della penalità inflitta per il cambio di componenti sulla propria Ferrari, partirà 12esimo. Il pilota monegasco, al termine della sessione, ha infatti dichiarato: "Io contento? Sì e no: da una parte è stato un weekend molto difficile per noi in termini di passo, però sono contento del mio giro, ero al limite; ho dato davvero tutto. D’altro canto, le Red Bull sono di un altro pianeta. Noi stiamo soffrendo un po’ ma dobbiamo continuare a spingere, ed è quello che stiamo facendo come team. Domani non sarà facile, partiremo un po’ indietro ma ci concentreremo cercando di finire più avanti possibile".