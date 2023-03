GP Arabia, Verstappen: "Incidenti che capitano. Importante stare fuori dai guai"

GEDDA - “Si è rotto il semiasse nella posteriore destra; s ono incidenti che possono capitare . Se posso ricostruire la gara da quella posizione? Non lo so, ma ho una buona macchina, veloce e che senza dubbio mi fa credere di poter chiudere in zona punti. Sarà importante restare fuori dai guai , poi vedremo quale sarà la posizione finale”. È visibilmente amareggiato Max Verstappen ai microfoni di Sky Sport nel commentare quanto accaduto nelle qualifiche del GP di Arabia Saudita , in cui la sua Red Bull ha sofferto di un problema al semiasse che lo ha fermato prima ancora di poter segnare un tempo utile: il campione del mondo in carica, quindi, partirà 15esimo.

Il commento di Horner

Sempre ai microfoni dell'emittente satellitare, il team principal della Red Bull Christian Horner ha detto la sua su quanto accaduto: “Dobbiamo andare a fondo per comprendere questo problema di Max, ma non siamo preoccupati. Domani dobbiamo tenerci fuori dai guai, perché sarà una gara di azione e di possibili incidenti. Sarà anche una grande opportunità per Perez. Ci saranno, insomma, due gare diverse per noi. Partire quindicesimi è un grosso peccato, è frustrante, macchina fantastica per tutto il week-end, vediamo come correrà domani”.