Ferrari, Capello nel box della Rossa per il Gp d'Arabia: “Grazie per la visita Fabio!"

JEDDAH (Arabia Saudita) - Alle 18 prende il via il secondo Gran Premio del Mondiale 2023 di Formula 1 sul tracciato di Jeddah, tra i tanti ospiti vip presenti tra i quali anche due ex Juventus: dopo Patrick Evra anche mister Fabio Capello ha fatto capolino in Arabia Saudita. La Ferrari ha reso omaggio all'ex allenatore anche di Milan e Roma con un post social dove l'allenatore, oggi opinionista a Sky, posa con il volante della SF-23 davanti alla vettura di Leclerc scrivendo: "L'allenatore è qui! Grazie per la visita, Fabio!". Per le Ferrari sarà una gara all'insegna della rimonta con Carlos Sainz che partirà 4° in mentre Charles Leclerc, causa penalità di 10 posizioni, partira dalla 12ª casella.