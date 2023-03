Alonso ancora una volta nella storia della F1: ecco il perché

ROMA - Nel weekend di Arabia Saudita , Fernando Alonso ha scritto un altro capitolo della sua leggendaria carriera in F1 . Sul tracciato di Gedda, infatti, lo spagnolo ha chiuso al terzo posto che gli vale il 100° podio in carriera , al termine di un'altra gara al top, chiusa solo dietro alle inarrivabili Red Bull. Un traguardo che conferma sempre più il sesto posto di Alonso nella classifica all-time di podi raccolti in F1 : il quinto posto di Kimi Raikkonen è a sole tre lunghezze, e quindi, date le premesse, più che alla portata. Bisognerà necessariamente aspettare il 2024, invece, per capire se Alonso riuscirà a insidiare il terzo posto attualmente occupato da Sebastian Vettel, a quota 122 vittorie.

Caos penalità a Gedda, cosa dice il regolamento

Il 100° podio era sfumato per un paio di ore a causa di un'ulteriore penalità di 10" inflitta ad Alonso, il quale, da una prima analisi, non aveva scontato correttamente la precedente penalità di 5", che gli era stata comminata per l'errata posizione sulla griglia di partenza. Lo spagnolo aveva scontato la prima penalità ai box, ma il caso è nato a causa del meccanico incaricato di sollevare la monoposto sul posteriore, che ha toccato la vettura con il proprio carrello, pur senza sollevarla. In un primo momento, il tocco è stato ricondotto alla parte di regolamento in cui si vieta di lavorare sulla monoposto mentre si sta scontando una penalità. L'Aston Martin ha poi presentato ricorso, supportata da altri sette esempi di "tocchi" non considerati irregolari, sottolineando, inoltre, che non esiste un preciso accordo tra squadre e FIA in cui il semplice tocco della monoposto con il carrello venga considerato "lavorare" sulla vettura stessa. Dati questi fatti, la federazione ha accolto la revisione, restituendo il podio ad Alonso, togliendolo quindi a George Russell, che aveva beneficiato dell'iniziale penalizzazione.