Red Bull domina, ma Perez e Verstappen litigano: “Dobbiamo discuterne”

ROMA - Le Red Bull si sono prese ancora la scena nel Gran Premio di Arabia Saudita , secondo appuntamento del mondiale di F1 , con la seconda doppietta stagionale. A Gedda, a vincere è stato Sergio Perez , che era partito dalla pole position, mentre Max Verstappen si è dovuto "accontentare"del secondo posto dopo essere partito dalla 15° casella; l'olandese ha però mantenuto la testa della classifica piloti grazie al giro veloce fatto registrare proprio nell'ultimo giro . Una situazione che Perez non ha digerito, puntando il dito verso il muretto per una mancata comunicazione: "Ho chiesto informazioni a due giri dal termine; mi hanno detto che avevo il giro più veloce, e di mantenere un certo ritmo. Quindi pensavo che avessero detto lo stesso anche a Max. Dobbiamo discutere di questa cosa, perché mi hanno dato un'informazione diversa e non ho spinto ".

La versione di Verstappen e il confronto post gara

Sempre in conferenza stampa, Verstappen ha dato la propria versione, spiegando: "Con alcuni giri ancora da percorrere, ho chiesto quale fosse il miglior tempo. Eravamo liberi di lottare, nel finale avevamo un certo obiettivo da tenere, e c'era un punto in ballo. Soprattutto quando la questione è solo tra noi due, credo sia normale chiedere quale sia il giro veloce". La F1 ha poi diffuso un retroscena post gara, in cui i due piloti si sono confrontati direttamente: "Non ti avevano di tenere un certo ritmo?", chiede Perez; "Sì, in 1:33.00 - risponde Verstappen -, ma poi ho chiesto quale fosse il giro veloce e penso fosse un decimo più basso rispetto al mio tempo". Lasciando intendere che Verstappen abbia di fatto deciso da solo. Non è la prima volta che i due si ritrovano a beccarsi, e, visto l'inizio di stagione, molto probabilmente non sarà nemmeno l'ultima.