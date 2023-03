McLaren a secco e sfortunata: Piastri e Norris si autoeliminano in Arabia

ROMA - La McLaren non ha certo cominciato al meglio la stagione 2023 di F1: dopo una brutta prestazione nel GP inaugurale in Bahrain, Oscar Piastri e Lando Norris hanno portato a casa altri zero punti dopo l'appuntamento in Arabia Saudita, nonostante il rookie australiano fosse partito dall'ottava posizione. Poi, nella seconda curva, il contatto con Pierre Gasly ("è stato un contatto leggero, sono rimasto sorpreso dall'entità del danno", ha detto Piastri dopo la gara), in cui si è staccato un pezzo di ala. Per una stranissima coincidenza, lo stesso elemento è finito sulla monoposto di Norris, che ha riportato a sua volta dei danni. Entrambi i piloti sono stati costretti a un pit stop da 30" in avvio di gara, che, considerando che non è stata dispiegata la safety car, li ha relegati nelle ultime posizioni, portando poi Piastri a chiudere 15° e Norris 17°.