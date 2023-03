Inseguito dalla Polizia a cavallo mentre guidava con il cellulare: scene da film

Un uomo è stato inseguito dalla Polizia poiché usava il telefono alla guida. Una notizia che non desta scalpore per quante volte accade, ma che ha riscosso "successo" per la modalità in cui è avvenuta. Sì, perché gli agenti prestavano servizio a cavallo. Il tutto è accaduto a East Reache, Taunton, una cittadina della contea di Somerset (Inghilterra). Qualcosa che non si vede tutti i giorni, almeno non in Italia, ma che invece si è verificata con la “Avon and Somerset Police”. La scena è stata ripresa sia dall'agente sull'animale che dalla telecamera di un edificio che si affacciava sulla strada protagonista dell'episodio.