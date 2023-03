Ferrari shock, attacco hacker: chiesto riscatto, “non ci piegheremo”

ROMA – Ha del clamoroso quanto comunicato dalla Ferrari nella serata di ieri, in cui è stato annunciato che l'azienda di Maranello è stata vittima di un attacco hacker. L'operatività del marchio di Maranello non è stata intaccata, ma ad essere stati violati sono i dati personali dei clienti, oggetto anche di una richiesta di riscatto da parte dei malviventi. Una richiesta alla quale Ferrari non vuol piegarsi: "In linea con la propria policy aziendale, Ferrari non accoglierà nessuna richiesta di riscatto in quanto acconsentire a simili richieste finanzierebbe attività criminali e permetterebbe agli autori delle minacce di perpetuare i loro attacchi", si legge infatti nella nota diffusa.