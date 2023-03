Neopatentato contromano con la Porsche, il noleggio finisce male: -18 punti

Chiamiamola bravata del sabato sera, quella di due giovanissimi che hanno preso a noleggio una Porsche , in un paese in provincia di Treviso , e hanno deciso di darsi delle arie. Peccato però che non basti essere al volante di una supercar per poterla gestire. La loro avventura è finita male: i neopatentati sono stati beccati dagli agenti della locale a viaggiare contromano su una via ed ecco quali sono state le conseguenze.

Via i punti dalla patente e multa

I ragazzi, a bordo della vettura, prendono una strada contromano. Siamo nei pressi della stazione, quindi anche in una zona piuttosto trafficata, anche dai pedoni. La bravata poteva finire male. Caso ha voluto che in quel momento, stazionasse di lì una pattuglia della polizia locale che li ha beccati in flagrante ed è subito intervenuta. I due giovani sono quindi stati fermati e per loro una brutto finale di noleggio: oltre alla multa di 300 euro, sono stati decurtati ben 18 punti dalla patente del conducente (e dato che stiamo parlando di un neopatentato, significa che ne rimangono davvero pochi).

Il giovane alla guida, poco più di un anno con la patente, non ha prestato attenzione alla segnaletica e, superficialmente, ha imboccato la via contromano: un episodio che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi per nessuno, se non per i due ragazzi che si sono beccati una bella multa.

