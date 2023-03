Volkswagen sposa il calcio italiano: nuova partnership con la FIGC

Calcio e motori, un binomio sempre più frequente. Per questo Volkswagen annuncia la sua nuova partnership con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per il biennio 2023-2024 . L'accordo prevede che il marchio tedesco sia Automotive Partner delle Nazionali Italiane di calcio , comprese le Squadre Azzurre maschili, femminili, futsal, beach soccer ed e-sport, durante i più importanti appuntamenti calcistici internazionali. La partnership farà il suo esordio durante la partita Italia-Inghilterra in programma a Napoli.

Andrea Alessi, Direttore di Volkswagen Italia, ha dichiarato: "La Nazionale identifica il calcio che unisce sotto la stessa bandiera, che accende entusiasmo ed emozioni in ognuno di noi. Una passione ampia, condivisa e ben presente nel nostro DNA di brand popolare, sempre al lavoro per poter offrire a tutti automobili con le migliori tecnologie disponibili. L’accordo con la FIGC rafforza lo storico impegno di Volkswagen nel calcio, in Italia ma anche a livello internazionale”.

Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha invece aggiunto: "È un onore per la FIGC tornare a legare il proprio brand con un marchio prestigioso come Volkswagen, che ogni giorno scrive la storia dell’automotive. Innovazione, qualità e affidabilità sono le caratteristiche che ci uniscono e che valorizzeremo grazie all’attività delle Nazionali Azzurre e realizzando nuove progettualità. Siamo ansiosi di scrivere insieme un nuovo racconto, che ci auguriamo vincente come quello indimenticabile di Germania 2006”.

La partnership tra Volkswagen e FIGC offrirà una grande visibilità e attrattiva trasversale, rappresentando per Volkswagen un palcoscenico perfetto per promuovere la sua gamma di modelli ID. a trazione 100% elettrica.

