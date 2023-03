F1, Monza a rischio. Sticchi Damiani: “Servono aiuti per il rinnovo”

ROMA - Il futuro del Gran Premio di Monza in F1 è in bilico. A lanciare l'allarme, in occasione della presentazione del calendario dell'Autodromo, è stato Angelo Sticchi Damiani, il quale, senza troppi giri di parole, ha dichiarato: "Dobbiamo rimanere al passo con la Formula 1, e per farlo dobbiamo evolverci, e non possiamo essere lasciati da soli. La sfida è di andare oltre il 2025, ma dobbiamo avere le carte in regola per farlo". In primis, il problema è economico: "Noi abbiamo investito 44 milioni, e lo scorso anno, che è andato benissimo, abbiamo comunque perso dei soldi, perché l’Autodromo ha un costo di gestione molto alto, indipendentemente dal Gran Premio. Ora il nostro bilancio comincia ad avere delle difficoltà, e non possiamo essere lasciati soli in questa sfida". D'altronde, la concorrenza è tanta: Sticchi Damiani sottolinea come, da più parti, si ritenga che l'Europa abbia troppi Gran Premi, di cui due solo in Italia; oltre a Monza, infatti, c'è Imola: "Abbiamo fatto un miracolo per avere due gare fino al 2025, bisogna essere molto ottimisti per pensare che rimangano oltre quella data", ha aggiunto il presidente dell'ACI.