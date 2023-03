Caro carburanti, prezzi in calo: benzina al servito sotto i 2 euro

Stop vendita auto endotermiche dal 2035, l'Italia vota contro

I nuovi prezzi

Continua la discesa del prezzo medio della benzina in modalità self, che si attesta intorno a 1,856 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,846 e 1,867 euro/litro e 1,856 per le pompe bianche. Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,798 euro/litro, con prezzi medi che oscillano tra 1,785 e 1,807 euro/litro (1,793 per i distributori senza logo).



Al servito i prezzi medi rimangono ovviamente più alti ma comunque più bassi di 2 euro/litro: la benzina si attesta su 1,997 euro/litro con gli impianti colorati con prezzi tra 1,942 e 2,070 euro/litro (no logo 1,908). La media del diesel al servito è invece 1,941 euro/litro (grandi compagnie tra 1,883 e 2,012 euro/litro, mentre le senza logo 1,847).



Per quanto riguarda il Gpl, la media va da 0,796 a 0,817 euro/litro (pompe bianche 0,793). Infine, il metano mostra prezzi medi tra 1,688 e 1,869 (no logo 1,741).

Annacqua il carburante del distributore: benzinaio danneggia decine di auto