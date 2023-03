Si buttano contro le auto in corsa per potersi far risarcire: il nuovo imbroglio

I criminali continuano ad escogitare nuovi piani per poter raggirare i malcapitati che finiscono nel loro mirino. E sì, perché il nuovo "piano" di questi malviventi è questo: buttarsi sotto un'auto in corsa per le strade delle città. Per poi poter avere un risarcimento in denaro. Una trovata assurda, se si considera il rischio che incorrono in primis i criminali stessi. Eppure in questo modus operandi, che è stato visto tramite qualche immagine, c'è anche uno stratagemma: i protagonisti in questione, per attutire la botta, indossano uno zaino che riempiono di un qualche materiale. E, alla fine, si lanciano.