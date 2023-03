La "Force India mobile home" è in vendita su Ebay e costa pochissimo!

Nonostante si trasferisca su sei semirimorchi, la residenza mobile "Force India" non può essere considerata una normale roulotte o abitazione su ruote. Questa struttura abitativa di lusso, che si estende su una superficie di quasi 300 metri quadrati, ha accompagnato i bolidi di Sergio Pérez ed Esteban Ocon in giro per i circuiti del campionato mondiale di Formula 1 nel 2018.