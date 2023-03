La crisi Ferrari spiegata dai numeri di Leclerc: la statistica

ROMA - La Ferrari è stata protagonista di un avvio da dimenticare, nella nuova stagione di Formula 1: diversi i problemi della SF-23 che hanno costretto i due piloti, soprattutto Charles Leclerc, a osservare da lontano non solo le Red Bull, ma anche l'Aston Martin di Fernando Alonso. In Bahrain, è arrivato uno "0" pesante non solo per il morale della squadra, ma anche per la classifica, visto che il problema di affidabilità ha poi portato alla penalizzazione in griglia nel successivo GP di Arabia Saudita, chiuso al settimo posto. 6 punti in due gare costituiscono di gran lunga il suo peggior inizio di stagione da quando veste i colori della Ferrari.